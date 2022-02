PS4 :

dynamique 1080p à 30fps (commun 720p)

115,6 Go



PS4 Pro :

dynamique 1224p à 30fps (commun 1080p)

115,6 Go



PS5 :

Mode Performance : Dynamique 2160p à 60fps (commun 1440p)

Mode Ray-Tracing : Dynamique 2160p à 30fps (commun 1440p)

56,10 Go



- Selon la note officielle de CD Projekt, Cyberpunk fonctionne en 4K dynamique sur PS5. Cependant, dans toutes les zones testées, sa résolution est de 1440p.

- Le jeu a été adapté à l'architecture de la PS5, réduisant sa taille de moitié et améliorant les temps de chargement.

- L'amélioration la plus notable concerne les ombres et l'éclairage général.

- Le mode Ray-tracing ajoute des ombres de contact et en améliore d'autres. Le ray-tracing ne s'applique pas aux réflexions ni à l'illumination globale.

- Le pop-in s'est considérablement amélioré sur PS5, mais il est toujours présent sur certains éléments (notamment lorsque nous utilisons un véhicule).

- Il y a une amélioration de la texture sur certains éléments.

- En général, le jeu est plus solide sur toutes les plateformes.

- Il y a une augmentation de la distance de dessin et du filtrage anisotropique sur PS5.

- PS5 a maintenant plus de PNJ à l'écran.

- La compatibilité totale avec Dualsense a été ajoutée.

- Le framerate dans les deux modes est pratiquement parfait pendant le jeu (avec des baisses occasionnelles dans certaines cinématiques ou chargements). La PS4 connaît encore quelques problèmes de performances.

- Cyberpunk 1.5 est ce que la version de sortie aurait dû être il y a plus d'un an. S'il était sorti dans ces conditions, l'histoire de Cyberpunk aurait été très différente.

Voici un comparatif permettant de voir les amélioration entre les versions Old Gen et Current Gen du jeu :Également 2 vidéos de Gameplay :Voici également une foule de détails qui ont changés :