Le réalisateur du film Uncharted, Ruben Fleischer, est apparemment en pourparlers avec PlayStation pour adapter Jak et Daxter à la télévision ou en film:"Je travaille actuellement sur une version de Jak et Daxter pour PlayStation, je pense que ce serait vraiment cool de lui donner vie".Ce serait donc la dernière licence appartenant a Naughty Dog a etre adapté apres la serie The Last of Us et le film Uncharted.