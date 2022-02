Comme promis, Sony AI et Polyphony Digital ont dévoilé leurs projets communs concernant l’intelligence artificielle.Il y a quelques jours seulement, on approchait le futur Gran Turismo 7 à l’occasion d’un State of Play dédié, et d’une visite guidée assurée par le créateur de la série Kazunori Yamauchi. Il y a quelques heures, Sony AI, en collaboration avec Polyphony Digital Inc. (PDI) et Sony Interactive Entertainment (SIE), ont proposé l'événement « Sony AI x Polyphony Digital Race Together ». Ce dernier promettait l’arrivéeFondée en avril 2020, Sony IA vise à améliorer l’intelligence artificielle pour divers domaines, dont le jeu vidéo. Depuis de longs mois, les ingénieurs de Sony IA travaillent en étroite collaboration avec les équipes de Polyphony Digital, afin d’insuffler au jeu une IA capable de s’adapter aux meilleurs joueurs du monde. Un projet baptisé Gran Turismo Sophy.Gran Turismo Sophy se veut un agent d’IA autonome entraîné à l’aide d’une nouvelle plateforme d’apprentissage par renforcement profond développée en collaboration par Sony AI, PDI et SIE. Chaque groupe a permis de conjuguer une expertise en matière de recherche et de développement fondamentaux de l’IA, un simulateur de course hyperréaliste et une infrastructure pour l’entraînement à grande échelle de l’IA.L’objectif est simple : proposer une IA capable de battre n’importe quel pilote virtuel… et devenir au passage le meilleur pilote Gran Turismo de tous les temps. Pour cela, Sony AI a analysé de nombreuses données, virtuelles et réelles, pour créer des « agents » en mesure d’atteindre ces « performances surhumaines », et proposer de nouvelles expériences de jeu aux joueurs. Une IA plus réaliste, plus agressive aussi, mais n'oublie pas les codes de bonne conduite.L’IA mise au point permet notamment à Sophy de comprendre la dynamique automobile, analyser les meilleures trajectoires, mais aussi à prendre des décisions pour s’adapter aux situations de course.explique Sony IA. Évidemment, GT Sophy promet également d’être fair-play, en évitant autant que possible les collisions et en respectant les trajectoires des adversaires.Sony AI a testé les capacités de GT Sophy en faisant courir le programme contre quatre des meilleurs pilotes de Gran Turismo au monde lors des deux événements Race Together 2021 Challenge des 2 juillet 2021 et 21 octobre 2021. Grâce aux leçons tirées de la première course pour l’améliorer, GT Sophy a battu les meilleurs pilotes GT humains dans les deux courses contre la montre et dans une course au format Gran Turismo Championships certifiée par la FIA lors du deuxième événement en octobre.a déclaré Hiroaki Kitano, PDG de Sony AI. "A noter toutefois que durant la présentation, Kazunori Yamauchi a annoncé que cette IACette IA révolutionnaire ne sera donc pas disponible lors du lancement du jeu.… Une démonstration de cette IA "révolutionnaire" a été par la suite proposée lors de la présentation officielle, mais sur Gran Turismo Sport.L'occasion d'observer des réactions très réalistes de la part de Sophy, pour tenter de dépasser (proprement) un adversaire ou au contraire de défendre sa position. On a également pu apercevoir l'IA faire une erreur, en mettant trop de gaz en sortie de virage, mais aussi observer comment Sophy prend un malin plaisir à utiliser toute la largeur de la piste, mais aussi à utiliser au maximum l'aspiration de la voiture qui la précède. Une course très serrée, durant laquelle il était impossible de différencier les joueurs humains des voitures contrôlées par Sophyhttps://www.jeuxvideo.fr/news/408315-gran-turismo-7-une-intelligence-artificielle-revolutionnaire-grace-a-sony-ia