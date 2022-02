La suite de Ganryu (Neo Geo) approche puisque ce sera le 22 Avril prochain que le titre debarquera avec une version boite sur Switch et PS4.On découvre la jaquette mais aussi quelques screens montrant qu'il y aura un system de choix de niveaux mais aussi au moins une phase de Shoot Them Up.

posted the 02/06/2022 at 12:03 AM by guiguif