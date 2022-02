Hello! Je viens de réaliser 2 vidéos, une sur Xbox Series S et une sur Xbox Series X en mode qualité pour voir si mes abonnés pourront dissocier à quelle console appartient quel Gameplay !Et pour tout vous dire, ça me fait me poser une autre question : Est-ce que le Ray-Tracing est vraiment un atout pour nos jeux ?Je m'explique : Ici, la version Xbox Series S (30 fps 1080p) et Xbox Series X en mode qualité (30 fps 1080p + Ray Tracing) me semble extrêmement proche. J'ai beaucoup de mal à distinguer les 2 versions du jeu...Evidemment, nos yeux aguerrit arrivent facilement à distinguer un doublement de framerate (1080p/60 fps) ou un quadruplemetn de la résolution (2160p/30 fps). Mais un passage au Ray-Tracing me semble beaucoup, beaucoup plus difficile à déceler.Pour moi, le Ray Tracing était LA promesse de cette nouvelle génération de console. Les 60 fps ? Je connaissais déjà. Les 120 fps ? Je savais que ça serait, pour moi, un gadget inutile. La 4K ? J'avais déjà sur ma Xbox One X. Restait 2 éléments vraiment bandants :- Les SSD NVME, et là, je suis juste subjugué !- La possibilité de faire du Ray-Tracing, et là, à part pour Spider-Man sur PS5, je suis globalement très déçu (ouais, même dans un Ratchet & Clank Rift Apart dans la grande majorité des scènes) !Qu'en pensez-vous de votre côté ? Il y a des choses qui m'échappent sur le Ray Tracing ? Sur quoi vous basez-vous pour repérer la présence de Ray Tracing dans un titre ?