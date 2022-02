Ah les NFT. On en entend parler partout, c'est devenu la nouvelle mode "technologique" des jeunes millionnaires ! Il s'agit d'une technologie très liée aux cryptomonnaies, le Bitcoin restant la plus célèbre d'entres-elles ! Beaucoup plus connu pour son côté spéculatif que vraiment pratique, le Bitcoin se veut pourtant révolutionnaire, universel et international, car décentralisé grâce à sa technologie : La blockchain. Technologie qui est au cœur des NFT, et qui semble s'attaquer désormais au marché du jeu vidéo... Mais faut-il réellement en avoir peur ?

Voici quelques exemples concrets de NFT déjà utilisés dans des jeux (pas connus certes), mais qui donne une idée sur l'usage (froid) qui peut être fait de ceux-ci...Et petit apparté d'utilisation "intelligente" de la blockchain Joma Tech a vendu pour 234.000 $ en 30 minutes ses 2.500 dessins de "dogo", et ses fans se sont rués dessus pour en moyenne environ 100$ par œuvre - une façon de soutenir le youtuber, ancien employé de chez Google ^^ !