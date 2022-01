Gamesindustry

European GSD 2021 Top 20 Jeux (Digital + Physique)1 FIFA 22 (EA)2 Grand Theft Auto 5 (Rockstar)3 FIFA 21 (EA)4 Call of Duty: Vanguard (Activision Blizzard)5 Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)*6 Red Dead Redemption 2 (Rockstar)7 Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Nintendo)*8 Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision Blizzard)9 Assassin's Creed Valhalla (Ubisoft)10 Spider-Man: Miles Morales (Sony)11 Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)*12 F1 2021 (EA/Codemasters)13 Far Cry 6 (Ubisoft)14 Minecraft: Switch Edition (Nintendo/Mojang)*15 Pokémon Brilliant Diamond (Nintendo)*16 Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (Ubisoft)17 Resident Evil Village (Capcom)18 Battlefield 2042 (EA)19 Mario Party Superstars (Nintendo)*20 Ring Fit Adventure (Nintendo)**Donné digital indisponible (les jeux "Nintendo").En 2021 en Europe / vendus :170 millions de jeux vidéo (numériques + physiques)7 millions de consoles19 millions d'accessoires