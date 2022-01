Après plusieurs jours d'enquêtes, nos équipes d'investigations découvrent avec effroi qu'il est plus facile de se faire livrer au Kazakhstan avec FNAC.fr qu'en Martinique, Guadeloupe et Réunion (oui, ces fameux départements français, renommé désormais des DROM et anciennement des DOM)...Anciennes colonies de la France, avec qui ces départements d'Outre-Mer n'ont jamais coupé le cordon ombilical, la relation entre ces îles et territoires ultramarins et la "Métropole", appelée dorénavant France Hexagonale, n'a pas toujours été un long fleuve tranquille.Tantôt considéré comme des départements français à part entière, où s'appliquent les lois de la république, et d'autres fois comme des pays autonomes, comme l'exclusion de l'espace Schengen ou la mise en place de taxes locales spécifiques comme l'Octroi de Mer, je dois avouer que la relation est plutôt... Tumultueuse.Bref. Les livraisons de la FNAC sont possibles sur pratiquement n'importe quel point de la planète... Sauf en Martinique, Guadeloupe et Guyane. Sommes-nous punis pour avoir fait quelque chose de mal ? Seul Sagittarius A* (Sgr A*) possède la réponse en son cœur, je suppose...