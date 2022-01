JVLive

Une sanction directe sur les marchés financiers à la suite de l'annonce de l'acquisition du groupe ABK par Microsoft: le concurrent historique du groupe américain, Sony, a chuté à la Bourse de Tokyo. Le titre a clôturé en baisse à près de 13% au Japon, sa plus forte chute depuis plusieurs années.Du côté du New York Stock Exchange, la valeur de Sony est aussi en baisse de plus de 7%, sa plus basses valeur depuis plusieurs mois. Evidemment, dans l'autre sens, le cours de l'action Activision-Blizzard a bondi de 30% après l'annonce. Et ce rachat prévu en 2023 n'a pas profité qu'au groupe américain.Ubisoft, le multinationale française cotée aussi en Bourse a atteint un nouveau sommet depuis octobre dernier. Hier soir, le titre décollait à près de 12% à l'Euronext Paris.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’analyste financier Charles-Louis Planade, du cabinet Midcap partners, a réagi aussitôt à la nouvelle : « Un truc de fou ! Les grandes manœuvres se poursuivent […]. Ubisoft est-il le prochain sur la liste ?L’évolution du secteur des jeux vidéo vers le streaming attire de nouveaux prétendants, qui historiquement n’appartiennent pas à ce métier - comme Amazon, incontournable dans le e-commerce, le cloud et le divertissement (Prime Video) - mais qui sont appâtés par le potentiel des gains à tirer d’un marché de plus de 100 milliards de dollars par an.