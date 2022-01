Si vous pensiez que Xbox / Activision était la plus grande actualité sur les jeux de la journée / de la semaine, attendez.

Loin d'être un insider, bien que créateur du magazine PC Gamer au Royaume-Uni dans les années 1990 et rédacteur en chef de la version américaine dans les années 2000, le scénariste Gary Whitta (The Walking Dead : The Game, The Walking Dead : 400 Days, Halo 5 : Guardians, The Walking Dead : The Final Season, Forspoken) assure que l'industrie vidéoludique va encore être boulversé après l'annonce du rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars.Humour ? Nouveau rachat ? Fermeture ? Problèmes internes à la hauteur de ceux d'Activision, Ubisoft ou encore Quantic Dream ? Quelle annonce pourrait "éclipser" celle du jour ?