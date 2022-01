Salut tout le monde,



Dans le milieu culturel, on a tous notre petit plaisir coupable. En gros, ce film, musique ou autre que l'on aime même si on sait objectivement que c'est très loin d'être de qualité. Ce titre pour lequel on n'ose pas dire aux autres qu'on l'aime par peur de se faire lyncher ...



Je me demandais si vous aviez ce même plaisir coupable concernant un ou plusieurs jeux vidéo. Ce titre "mauvais" que vous adorez en cachette.



C'est à vous et n'ayez pas honte ;-)