Netflix et Universal annoncent que le comic de Bryan Lee O'Malley deja adapté en film live par Edgar Wright et en jeu video par Ubisoft, aura le droit a une adaptation en animé par un studio japonais.En effet ce sera le studio Science Saru, a qui on doit Devilman Crybaby et dernierement The Heike Story, qui se chargera de l'adaptation, donc autant dire que cela devrait être de bonne qualité.Edgar Wright, le realisateur du film live, sera producteur executif et avait deja parlé de son envie de réadapté le comic mais cette fois en anime.