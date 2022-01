Sony Interactive Entertainment a déclaré qu'il n'avait "rien à annoncer" concernant la rétrocompatibilité du PSVR 2.Le fabricant a parlé de son nouveau casque de réalité virtuelle toute la semaine suite à sa présentation au CES 2022 et beaucoup de gens se sont demandés si ils pourront jouer à leurs jeux PSVR avec le PSVR 2.Le porte parole Stephen Totilo a déclaré qu'il n'y avait rien de plus à annoncer pour le moment concernant cette fonctionnalité.Le fait que Sony ne fasse pas de commentaires à ce sujet n'est pas anodin car il s'agit de deux technologies très différentes et une rétrocompatibilité des jeux PSVR sur PSVR2 semble difficilement réalisable.Cependant les remasters étant une pratique courante de nos jours, il y a toutes les chances que nous puissions voir de nouvelles versions de titres existants pour le PSVR 2.