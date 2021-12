Jeu Fini

Certainement l'un des jeux que j'attendais le plus de l'année, Shin Megami Tensei V aura été mon premier SMT et... ce fut compliqué.- Une certaines ambiance- Bon chara design- L'exploration bien poussée- Les biomes 1 et 2- Bonne OST- Bonne durée de vie- La redondance jusqu’à l'overdose des décors- Flou et pas toujours très fluide- Scenario qui tient sur un timbre poste- Pratiquement tout ce qu’il y a âpres les biomes 1 et 2- Combats trop classique- 3,5go a dl pour avoir les voix japs pour si peu de cinématiquesJ’ai adoré mes 15/20 premières heures sur SMTV, j’ai même cru au GOTY, mais malheureusement a partir du 3eme biome (le plus laid de tout le jeu) la redondance m'a sauter à la tronche et j'ai failli l'abandonner plusieurs fois. Plus on avance, plus on comprend que ça sera toujours pareil: les mêmes immeubles en ruines, les memes bouts de routes explosés, les memes "plaines"… bref les mêmes décors pendant les 50/60 heures que propose le jeu pour en venir a bout, seul l’ambiance variera d’une zone a une autre (en gros un ciel gris au lieu d’un rouge quoi).Et ne comptons pas sur les 2 pauvres donjons pour relever le niveau car ils ne sont ni plus ni moins que des donjons classiques de JRPG a base de couloirs comme on en voit depuis toujours.Etait-ce si compliqué même dans un monde en ruine de varier les decors ? Faire des interieurs comme un hotel, un centres commercial, cinema, ect ? Même une usine ou des égouts je n’aurais pas dit non, mais nan on est toujours dehors a voir a peu prêt la meme chose.Heureusement le level design bien pensé permet de s’accrocher malgré le manque de variété et de surprise des environnements.Je ne parlerais pas du système de combat qui est ultra classique, sans doute efficace pour les fans de tour par tour, mais hormis lors des combats de boss ils m'ont plus ennuyés qu'autre chose. Je ne parlerais pas non plus du scenario vu qu'il est pratiquement inexistant, on se demande d’ailleurs comment le doublage japonais non inclue dans la cartouche peut faire 3,5go vu qu’il y a 100 fois moins de dialogues que dans un Xenoblade 2 (dont le doublage jap faisait 1Go)…. l’optimisation selon Atlus j’imagine, ça ira de paire avec le framerate et la résolution complètement dépassés.Après il y a quand même du bon: comme dit plus haut j’ai adoré le début du jeu, la première zone en tête car cette dernière avait la meilleure DA, le meilleur LD et l’explorer fut un petit kiff. A croire qu’ils ont tout mis dedans et on oublier les autres (même si la seconde reste cool aussi).Tout le coté exploration est bien maitrisé, le level design hors donjons étant globalement très réussi (mais maintenant il faut de vrais décors), le principe de fusions de monstres est intéressant, le chara design à globalement la classe et l’OST comporte d’excellentes pistes (mention spéciale aux combats standards, le village des fées et au "dernier donjon").