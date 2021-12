Valkyries Entertainment est un studio situé à Seattle qui a aidé au développement de nombreux AAA par le passé dont God Of War 2018 et qui accompagne Santa Monica pour le développement de sa suite, Ragnarok.A l'image du studio FABRIK qui aidera spécifiquement, il est possible qu'à l'avenir, Valkyries soutienne un seul studio Playstation. Ou alors comme XDEV, il apportera son aide à plusieurs studios. Dans tous les cas ils travailleront exclusivement sur des franchises Playstation.