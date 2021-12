J'ai réalisé un petit sondage avec le genre de compromis que l'on à faire sur des jeux Series S, et je me demandais de quelle façon les joueurs préféraient jouer.Sondage live : https://www.youtube.com/post/UgkxxHFtLiCZqxwFMY8N0udyMsPvQxhbk0tn Surprise : Les 60 fps l'emportent haut la main, à 83% ici, bien devant la résolution (ici 1440p) ou le framerate à 120 fps !Alors, c'est un peu hasardeux comme conclusion, mais j'ai bien l'impression que les 60 fps sont une priorité pour beaucoup de joueurs, y compris dans le grand public, quitte à sacrifier en résolution.Les jours des jeux en 4K 30 fps natifs seraient-ils comptés ? Il serait interessant d'avoir, par exemple, les statistiques sur la façon dont les joueurs jouent à Ratchet & Clank RA ou Miles Morales pour tirer des conclusions ^^ !

posted the 12/01/2021 at 08:40 PM by suzukube