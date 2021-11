Les chinois de MiHoYo continue leur expansion.En effet apres le BTA "Honkai Impact 3rd", l'A-RPG open world "Genshin Impact" et le RPG au tour par tour "Honkai Star Rail", MiHoYo vise desormais un jeu AAA Open World avec un gameplay "shoot" (FPS ? TPS ?) dans un univers paranormal.Et pour cela ils vont ni plus ni moins qu'ouvrir un studio a Montreal avec l'intention d'engager plus de 100 personnes d'ici 2023.On espère bien évidement enfin autre chose qu'un jeu online avec du gatcha de leur part.