Wavetale est un jeu d'Action/Aventure du studio suedois Zoink Games d'or et deja disponible sur Stadia (ça existe encore ?), et qui sortira en 2022 sur Consoles et PCExplorez l'archipel en décomposition de Strandville en prenant le contrôle de Sigrid, une jeune fille qui se lie d'amitié avec une ombre mystérieuse qui lui donne le pouvoir de marcher sur l'eau. Foncez à travers les vagues, balancez-vous du haut des toits avec votre filet et affrontez un vieil ennemi pour sauver les citoyens des îles, le tout avec l'aide des ombres et de votre grand-mère grincheuse.