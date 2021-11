Pour les collectionneur et les fans de RPG retro, Romancing Saga 2 sortie originalement sur Super Famicom sortira en boite sur PS4 et Switch en import asia.Le 3eme opus avait deja eu le droit a une sortie physique en Asie (meme 2 dans le cas de la Switch).Tout ça est precommandable sur Play-Asia pour un peu plus de 35 euros avec une sortie fixée le 23 Decembre.