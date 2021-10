La petite sorciere continue son retour sur le devant de la scene avec l'un des jeux les plus coté de la Megadrive aura le droit a un portage sur Switch et PS4 le 29 Octobre.Le jeu sortira en boite limité via Strictly Limited Games avec un collector.Une version Megadrive et Genesis sera aussi en vente.Cet épisode avait tenté le parie du shoot en 3D type Space Harrier, a ne pas mettre entre les mains des épileptiques.