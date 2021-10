Jeu Fini

Des mois apres avoir reçu ma petit Super NT je decide enfin a la déballer et a me lancer un peu plus sérieusement dans ma petite collection Super Nintendo et Super Famicom en commençant direct par une ptite reprod FR de Ganpuru : Gunman's Proof qu'on pourrait sobrement qualifier de Zelda a la sauce Far West- La ptite ambiance Cowboy vs Aliens- Un Zelda avec des Uzi, Pompe ou encore Lance-Flamme- Un Gameplay agreable- Quelques bonnes musiques- Durée de vie trop courte- Un ptit manque de finition sur certains aspects- Le coté scoring inutileVous avez toujours voulu avoir un zelda-like avec des armes a feu, le voici. Vous incarnez Gunp, un gamin vivant sur une ile qui va se retrouver sous l'emprise d'aliens. Heureusement des rangers de l'espace, des petites etres ressemblants a des esprits, arrivent sur terre et l'un d'eux va prendre possession de Gunp pour partir libérer l'ile.Par contre ne vous attendez pas a avoir de vrais quetes annexes ou des puzzles dans les donjons, c'est principalement de l'action a base de "on chercher comment atteindre le prochain donjon, on le trouve, on bute le boss et cherche le suivant" mais c'est pas grave car le jeu est cool du debut a la fin, les environnements assez varié (temple, mine, village fantome ect...) et les musiques assez sympas.Malheureusement on sent que le développement du jeu a été houleux comme le souligne Florent Gorge dans sa video postée plus bas. Pas de crédit de fin apres la derniere cinématique, quelques petits bugs, un systeme de scoring qui va nul part vu qu'on a pas de note ou recap finale a la fin du jeu et l'argent qui sert pratiquement a rien.Mais son plus gros defaut est sa durée de vie puisque le jeu ne vous prendra surement pas plus de 5/6 heures de votre temps.