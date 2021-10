Ce n'est pas la première fois que Mercury Steam se retrouve au cœur d'une polémique, on se souviendra de la tyrannie qu’exerçait le directeur du studio Enric Alvarez âpres le succès du premier "Castlevania Lord of Shadow" qui fini par conduire a des démissions, licenciements et surtout a un second opus décrié.Cette fois c'est pour Metroid Dread qu'ils font reparler d'eux puisque plusieurs développeurs du jeu n'auraient tout simplement pas été crédités.Simple oublie ? Non, il s’agirait d’une politique interne de la boite qui stipulerait que les développeurs ayant travaillés moins de 25% du temps de développement d'un jeu ne seront pas crédités. Et c'est comme ça que Tania Penaranda, animatrice 3D ayant travaillée moins de 6 mois sur le jeu se retrouve absente des crédits.Elle comme tant d'autres dont Roberto Mejias, artiste 3D, qui suppute que le retrait de son nom pourrait être lié à son départ car en plus MercurySteam imposerait dans ses contrats un préavis de 42 jours, beaucoup plus long que les 15 jours minimum requis par le droit du travail espagnol, et susceptible de déclencher une pénalité financière en cas de non-respect.