Square-Enix a deposé la marque Valkyrie Elysium le 16 Septembre dernier.On rappelle que le dernier jeu de la saga fut un episode mobile appelé Valkyrie Anatomia: The Origin donc prudence a ceux qui attendent enfin un vrai 3.

posted the 10/04/2021 at 06:31 PM by guiguif