ça se passe sur Yahoo Auction, un collectionneur a remporté l'exemplaire sans doute unique d'un jeu jamais sorti sur Super Nintendo (enfin Super Famicom): Line Defense. C'est un puzzle/action game dans lequel on incarne un crystal et qui a une bonne petite ambiance et surtout de tres beaux artworks.En esperant une video et mieux, que la cartouche soit dumpé et la rom mise a disposition.Plus d'images et explication du gameplay (en jap) ici: https://twitter.com/jironosuke99/status/1442133025995718657