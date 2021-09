Les annonces s'enchainent ces derniers temps sur la portable de Nintendo, mais cette fois-ci seule la Game Boy classique est concernée.Tales of Monsterland comme son nom l'indique est un Wonderboy-like et encore une fois c'est un editeur anglais qui s'y colle puisqu'il est en precommande sur le site de BitmapSoft (qui avait deja édité Doc Cosmos sur GBC) en deux éditions: Simple et Dark.