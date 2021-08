Le studio indonésien Ozysoft annonce un jeu d'action aventure en 3D basé sur les contes de l'ile de Borneo. Il est prévu pour fin 2022 sur PS5, PS4, Series, One, Switch et PC.Le hero utilisera la magie pour se battre donnant un aspect shoot aux combats.Storytelling en retrait pour se focaliser sur l'ambiance.Ce sera du semi-pen world.Une Alpha sera dispo en fin d'année sur PC, la DA est là, maintenant faut le polish.Le studio avait precedement sorti le jeu d'horreur Pulang Insanity.

posted the 08/22/2021