Pas mal de jeux indés sortent ce mois-ci en édition physique via JustForGames et dans cette liste j'ai decidé de me lancer dans Blue Fire sur PS4 (dispo partout ailleurs en demat et en boite sur Switch depuis plus longtemps)- Univers sympa- Gameplay fun- Bon level design- Les Voids- Pleins de petits secrets- Un Zelda like misant sur la plate-forme c'est original- Trop court- Des boss soit relous, soit nuls- Les combats aeriens assez bordéliques- Le coté "Souls" sous exploité- Fin expédiéeBlue Fire est un bon melange entre Hollow Knight (mélange Souls/Plate-formes) et Zelda pour le coté donjon et systeme de combat, le tout en 3D. La grande force du jeu est son gameplay qui deviens de plus en plus dynamique au fur et a mesure que le jeu avance, a base de double saut, wallrun, dash ect... et un level design vraiment sympathique avec plein de petits secrets ici et là. Il y a aussi ces phases purement plates-formes appelées "Voids" qui vous permettent de gagner un coeur en plus. Si les premieres sont faciles, vers la fin ça part dans du gros hardcore meme si il y a la possibilité de rendre ça bien plus simple avec les "power up" a équiper comme le triple saut ou le double dash.Au niveau des points negatifs je retiendrais en particulier une durée de vie malheureusement un peu trop courte (il m'a fallut 13 heures pour le Platine), des boss soit inintéressants, soit casses couilles a cause des combats aeriens mal foutus et un coté Souls sous-exploité tant il est facile de farmer l'oseille dans ce jeu puisque ce n'est pas sur les ennemis que vous allez le dropper mais dans les caisses, pots ect... et comme tout repop quand vous vous téléportez d'une zone a une autre, la mort n'est pas si pénalisante.