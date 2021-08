Tormented Souls, le survival horror a l'ancienne avec camera fixe, les saves limités, le gameplay lourd et tout le bordel sortira le 27 Aout sur PS5, Series et PC. Une version PS4, Switch et One suivra plus tard.Une version physique PS5 sortira aussi le 27 chez nous, une version boite est aussi prévue sur PS4 et Switch (Octobre apparemment).La demo des 40 premieres minutes est desormais disponible sur PS5 et PC.