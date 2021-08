Bon en faite ça fait un ptit moment mais personne n'en a parlé.Faith of Danschant: Hereafter est le second opus de la serie Faith of Danschant. Le premier etant sortie sur Steam uniquement en chinois, ce second aura l'honneur d'une traduction au minimum en anglais (avec un doublage anglais qu'il va falloir revoir pour certains persos a la vue de la video) et d'une sortie console sans plus de precision en plus du PC.Une video de 12 minutes est sortie.