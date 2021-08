Jeu Fini









7 ans d'attente depuis Donkey Kong Tropical Freeze, encore plus depuis le dernier Rayman... le studio PixelHive derriere Kaze & The Wilds Maks a donc decidé de prendre les devants (meme si Yooka Laylee The Impossible Lair est passé par là).Jeu dispo partout meme Stadia.- Beau pixelart- Bon Gameplay- Bon level design- OST sympa- Des boss reussis- Trop court- Quelques piques de difficultés idiots- DA qui ne plaira pas a tousKaze & The Wilds Masks applique a la lettre la formule Donkey Kong en y ajoutant une dose de Rayman. On plane, on rebondis, ya du tonneaux propulseur, de la corde, on nage, on vole entre les ronces, ya les 4 lettres a recuperer, les 100 crystaux par mondes a chopper, 2 zones secretes par niveaux vous permettant de reconstituer un emblème qui vous donnera accès au niveau bonus du monde ect... bref tout y est et en plus les boss, bien qu'un peu die et retry sur les bords, sont fort bons.Et il y a aussi ces masques, qui comme dans Crash 4 vous permettrons d'avoir un pouvoir durant une sequence du niveau (nager, voler, s'accrocher aux murs).Mais Kaze & The Wilds Maks passe a coté de l'excellence a cause d'une DA assez quelconque (dont un bestiaire principalement fait de legumes), mais son plus gros defaut c'est qu'il est trop court (4h30 pour ma part) surtout qu'on ne sens pas la fin arriver et ce n'est pas forcement le 100% pour débloquer une simple cinématique différente qui vous poussera a try hard le jeu puisqu'il n'y a pas de monde bonus. Frustrant.