Le jeu d'action/plates-formes made in France "Demons of Asteborg" hommage entre autres a Ghost N Goblin ou Castlevania est sortie il y a peu sur Switch et PC, mais aussi surtout sur Megadrive.Le jeu est disponible en cartouche seule ou en version boite avec manuel a cette adresse: https://www.demonsofasteborg.com/index.php/shop/