News Jeux

Yoshio Tamura de DSSC estime ainsi que l’écran OLED, plus grand et disposant d’une meilleure technologie que l’ancien, ne coûterait que 3 à 5 dollars supplémentaires par unité sur les chaînes de montage. Plus encore, l’augmentation du stockage de 32 à 64 Go est estimée à 3,50 dollars par machine. Il reste encore quelques petites choses pour arriver à 10 dollars, comme les nouveaux haut-parleurs ou encore l’ajout d’un port Ethernet.

La nouvelle Switch OLED a été présentée par Nintendo il y a quelques jours déjà et arrive début octobre, avec un prix plus élevé à hauteur de 50 dollars (50 ou 60 euros chez nous selon les revendeurs).Mais, selon Bloomberg, ils affirment que la nouvelle Switch ne coûte qu’environ 10 dollars de plus à fabriquer que l’ancienne.Malgré son cout et ses apports très gadget pour certains, comptez-vous la prendre malgré tout ?