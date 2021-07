La Switch OLED, la toute nouvelle console de Nintendo, embarque exactement le même processeur que la Switch classique. Le « cerveau » de ces consoles est un composant vieux de 6 ans. Preuve qu’il n’y a pas besoin de faire la course aux nouveautés pour créer des gadgets de qualité.



Vendu à l’époque comme une puce surpuissante capable de monter à plus d’un téraflops en puissance de calcul, la Tegra X1 n’est aujourd’hui plus vraiment ce qu’il se fait de mieux dans le secteur. Ce système, qui s’occupe autant des calculs bruts que de la partie graphique de la Switch, se repose sur une finesse de gravure en 20 nanomètres — là où les puces actuelles sont aujourd’hui gravées en 5 ou 7 nanomètres. Ces progrès techniques permettent de créer des processeurs plus puissants, et plus économes en énergie, que les constructeurs n’hésitent habituellement pas à adopter.

Suite aux plaintes de @Bennj qui suggérait que les joueurs Nintendo Switch se trouvent délaissé dans cette histoire d'espace disque, voici un espace pour vous exprimer !Bon, sinon, trêve de plaisanterie, ici ça sera plus de l'analyse. Evidemment que 32 Go c'est juste pour télécharger ses jeux Nintendo Switch, mais ceux qui n'ont pas la console ne comprennent pas une chose : on joue DIRECTEMENT sur les cartes de jeu Nintendo Switch, pas besoin d'installer les jeux - voyez cela comme des mini SSD externe.MAIS !Au fil du temps, les mises à jour finissent pas prendre de la place, et l'eShop a pris de l'importance... D'où le fait que la Switch OLED multiplie par 2 son espace disque, passant de 32 go à 64 go pour un prix passant de 329 € TTC à 359 € TTC.Est-ce que cet augmentation d'espace disque est un nouvel argument de vente pour la Switch OLED ? Je ne pense pas, je n'ai vu aucune intention d'achat d'une Nintendo Switch OLED s'appuyer sur l'espace disque supplémentaire, et la raison est simple :De toutes les façons, on peut étendre l'espace disque de la Nintendo Switch contre des cacahuètes (genre littéralement), puisqu'on peut installer n'importe quel jeu sur la carte SD servant à étendre l'espace disque de la console (ce qui n'est pas le cas des disques externes de la PS5 et de la Xbox Series X).C'était l'article inutile de la semaineBonus pour ceux qui ont tenu jusque là, avec une information un peu plus consistante :