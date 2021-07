Information/supposition intéressante que j'ai entendue sur le podcast de Digital Foundry au sujet de la nouvelle Switch Oled: Celle-ci ne propose qu'une amélioration de l'écran et du son parce qu'avec la crise des semi-conducteurs, Nintendo ne peut pas se permettre de proposer de nouveaux composants interne! Donc de nouveau CPU et GPU.Et vous, qu'est-ce que vous en pensez?

posted the 07/06/2021 at 10:31 PM by yobloom