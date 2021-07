Planet Hope est un nouveau jeu pour GBC (compatible GB) et les appareils lisant les cartouches GBC.Aidez le lapin Usagi a sauver la galaxie et la reine Selene dans ce jeu de plates-formes de 72 niveaux.Un Kickstarter a été lancé demandant 6000£ https://www.kickstarter.com/projects/gamebow/planet-hop-new-retro-cartridge-game-for-gameboy

Who likes this ?

posted the 07/04/2021 at 11:12 AM by guiguif