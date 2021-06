Vous connaissez peut-être les VTubers, ces Youtubeurs principalement japonais cachés derrière un perso manga ? Et bien Sega veut faire de meme avec Sonic. De plus ils songent aussi a ouvrir un parc a theme autour du herisson bleu suite au succes du film.Ces infos proviennent de Ryokutya2089 qui les a probablement repris de la prochaine chronique Sonic 30th Anniversary du Famitsu ou le producteur Takashi Iizuka et du directeur artistique Kazuyuki Hoshino sont interviewés.