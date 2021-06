「何年に出す」ということはまったく決めていません。ただ、技術研究は常にやっています。ハードとソフトの開発チームが同じビルで密接にコミュニケーションを取りながら、どういった新しい娯楽の提案ができるかを考えています。ハードを1個つくるには何年か前から色々な仕込みをしていかなければならないので、止まることなくやっているというのが実情ですね。最終的に製品化するかどうかの決め手は「新しい体験を生み出せるか」です。

Lors d'une Interview pour le Nikkei, Funtaro a déclaré :Ce qui peut être globalement traduit par : "Le cycle de vie peut encore être prolongé. (…) Je n’ai pas du tout décidé en quelle année elle sortira. Cependant, nous faisons toujours de la R&D [de recherche et développement]. Les équipes de développement matériel et logiciel travaillent en étroite collaboration dans le même département pour réfléchir à de nouvelles propositions de divertissement. L’idée est de fabriquer un matériel unique, nous devons faire diverses préparations pendant plusieurs années […] Le facteur décisif pour la commercialisation finale est : pouvons-nous créer une nouvelle expérience ?"N'est-ce pas là le signe que Nintendo aimerait prolonger au maximum la durée de vie de la Nintendo Switch, qui fêtera ses 5 ans déjà en mars 2022, pour que sa succession sortent sans passer par la case midgen ? Et si Nintendo sortait une "nouvelle" console réellement Next-Gen et rétrocompatible Switch dans les 2 années à venir, plutôt que de tenter de combler les lacunes de la Switch actuelle ?Il va être passionnant de suivre tout cela (surtout du côté des puces mobiles de NVIDIA). T239 . Les vrais comprendront