C'est via la conf LRG qu'on decouvre le premier artwork de River City Girl 2 qui reprendra les heroines du premiers opus avec de nouvelles tetes.On apprend aussi l'existence de River City Girl 0, qui n'est qu'autre qu'un portage de Shin Nekketsu Koha: Kunio-tachi no Banka sorti sur SFC a l'epoque mais avec un opening en anime et des cutscenes en manga.Pour terminer River City Girl aura aussi le droit a une version PS5.