Frogun ets un jeu d'action-plateforme dans un rendu old school faisant hommage a l'ere PS1/N64. Le jeu est prevu sur toutes les machines du moment. Un Kickstarter vient juste d'etre lancé demandant 5000 dollars et c'est deja bien parti: https://www.kickstarter.com/projects/molegato/frogun Demo PC: https://molegato.com/Files/Frogun_v0.1.12_KS_demo.zip

Who likes this ?

posted the 06/08/2021 at 04:53 PM by guiguif