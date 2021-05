(1954-2021) (1954-2021)

C'est une bien triste nouvelle que vient de partager Microids ce matin. Il nous apprend le décès de Benoît Sokal, dessinateur belge derrière Les Enquêtes de l’inspecteur Canardo, Kraa ou plus récemment Aquarica. Il nous a quittés ce vendredi 28 mai à l'âge de 66 ans, à la suite d'une longue maladie : toutes nos pensées vont bien évidemment à ses proches et sa famille.Benoît Sokal était très proche du milieu du jeu vidéo, et collaborait avec Microids depuis 1996. Ensemble, ils ont créé L'Amerzone : Le Testament de l'Explorateur, paru en 1999, un jeu d'aventure culte pour les amateurs d'expérience du genre. Ce succès a permis au dessinateur de devenir directeur artistique de Microids, et d'enchaîner sur un projet qui lui tenait à cœur : la série Syberia. La trilogie est elle aussi très appréciée des férus d'aventures et doit bientôt revenir pour un quatrième épisode appelé Syberia : Le Monde d'Avant.Nous lui devons également Paradise, un point-and-click qu'il avait accompagné de la BD Lost Paradise of Maurania en 2006, ou L'Île noyée en 2007, une autre expérience du genre dont il avait encore signé les concept arts et le scénario.