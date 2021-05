Voici là... Je ne sais plus combien ème analyse de Digital Foundry sur Resident Evil Village.N'hésitez pas à poster en commentaire votre résumé de la vidéo, moi je retourne sur le jeu, il est trop bonRésumé :Checkboarding pour arriver à de la 4K indiscernable de la 4K native sauf parfois sur des mêches de cheveux.Le jeu tourne en 60 fps 99,99% du temps sur PS5 comme sur Xbox Series X sans le Ray Tracing.Certaines Cut Scene font descendre la Xbox Series S sous les 55 fps.Avec le Ray Tracing, vous pouvez descendre à 50 fps dans la zone du lac sur PS5 et Xbox Series X. Cela dit, la Xbox Series X rame moins dans ce cas. Le VRR de la Xbox Series X empêche de voir les baisses de framerate sur Xbox Series X.Le jeu charge instantanément sur PS5 (enfin 2 secondes, on ne va pas pinailler), mais prend 10 secondes sur Xbox Series X et S (8 secondes, mais là encore, vous avez compris l'idée).Laest donc, à mon humble avis, la version PS5, merci au SSD magique, aux meilleures vibrations associées à des performances identiques à la version Xbox Series X sans le Ray Tracing, pour une console vendue à un tarif inférieur (à partir de 399,99 € seulement). Ceux qui veulent des performances pures supérieures seront heureux de savoir que la Xbox Series X permet des baisses de framerate inférieures avec le Ray Tracing, baisses d'ailleurs invisibles avec le VRR.L'inferior version est la versions Xbox Series S, vendue certes 299,99 €, mais dont il faudra se passer de la 4K, jouer en 1440p (mais toujours en 60 fps sans Ray Tracing) ou accepter de jouer en 30 fps unlocked avec le Ray Tracing. Du coup, j'ai pris le jeu sur Xbox Series S. Je vous laisse déverser votre haine dans les commentaires à ce propos.Bon jeu à tous !