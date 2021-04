Cependant, la Switch est toujours très demandée, et la situation pourrait bientôt se compliquer

Nous avons pu obtenir les matériaux nécessaires pour la production immédiate de semi-conducteurs dédiés à la Switch. Cependant, au Japon et dans d'autres pays, la demande est très forte depuis le début de l'année, et il y a une possibilité de pénurie chez certains détaillants à l'avenir. Il est difficile de dire comment nous allons gérer cela, mais dans certains cas, nous ne serons peut-être pas en mesure d'honorer les commandes.

Avec l'augmentation du temps passé à la maison, la gamme du « divertissement » en tant qu'objet de consommation s'élargit. Les jeux ne sont pas une nécessité de la vie. Pour que les clients puissent choisir le jeu vidéo dans leur temps limité, ils doivent être intéressants. La concurrence est rude et je ne suis pas optimiste. Je suis moi-même en train de regarder et d'étudier diverses formes de divertissement. À l'avenir, nous nous concentrerons sur la création de nouvelles séries de jeux ainsi que sur des succès à long terme tels que Mario et Zelda. [...]



Les équipes de développement matériel et logiciel sont dans le même bâtiment, communiquant étroitement et réfléchissant à la manière dont nous pouvons proposer de nouvelles formes de divertissement. Afin de créer un seul produit, nous devons faire beaucoup de préparation, plusieurs années à l'avance, nous travaillons donc sans arrêt. En fin de compte, le facteur décisif dans la commercialisation ou non d'un produit est de savoir s'il peut créer une nouvelle expérience. [...]



Nous disons toujours que nous sommes au milieu du cycle de vie de la Switch, et comme ce seul appareil peut être utilisé pour jouer à des jeux stationnaires et portables, nous pouvons offrir une grande variété de logiciels à cette fin. Le cycle de vie peut encore être prolongé.



JVC

Gamergen

Grâce à une récente interview accordée à Nikkei, et à des propos relayés par Video Games Chronicles, le président de Nintendo s'est exprimé au sujet des stocks et de la production. Après avoir évoqué les intentions de Nintendo pour les mois et année à venir, Shuntaro Furukawa est revenu sur les problèmes liés au manque de composants.Il a aussi déclaré :