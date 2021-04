Je vous parlais il y a quelques jours qu'un mec avait en sa possession le prototype de Castlevania Resurrection montré a la presse lors de l'E3 1999, ce dernier contenant 5 environnements et un boss. Et bien il n'a pas perdu le nord puisqu'il a mis ce dernier sur Ebay (en ayant surement fait un ptit rip de son coté, pas folle la guêpe). Commencé a 1 dollars, les encheres sont aujourd'hui a 4000. Si vous etes fan de la Dreamcast et que vous avez un peu d'argent de poche et un contact americain (il n’envoie qu'aux US), c'est le moment de recuperer un morceau d'histoire.