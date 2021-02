Undercover Cops d'Irem aura le droit a une sortie officielle (et en anglais) en occident grace a Retro-bit.Il y aura une édition simple (44.99e) et collector (64.99e).Le jeu sera notamment precommandable via Stricly Limited Games entre le 16 Fevrier et le 12 Mars.Bon malheureusement comme certaines adaptations arcade de BTA sur consoles, le jeu n'etait jouable que solo.