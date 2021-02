Falcom balance quelques images pour son remaster de Nayuta no Kiseki (aka le meilleur jeu de la PSP), Nayuta no Kiseki Kai.Le jeu sortira le 24 Juin au Japon, ceux qui precommanderont pourront repartir avec l'OST de 60 pistes.

posted the 02/12/2021 at 11:48 AM by guiguif