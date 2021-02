Bonsoir à tous !!

Ca faisait un moment que je n'avais pas fait d'article même si je continue régulièrement à commenter par ci par là. C'est un peu la faute de la version mobile de Gamekyo sur laquelle je n'arrive pas à créer d'article, et aussi un peu celle de la flemme de me relever du canap le soir, mon moment Gamekyo de prédilection avec le plaid bien calé ;p



Mais voilà, en ce moment je suis remonté contre Nintendo et il fallait que je partage ça, d'une part pour décharger un peu cette colère, et d'autre part pour demander vos avis d'experts. Donc je me cale devant l'ordi et je me lance.



La source de mon énervement, c'est la Switch en général, mais plus particulièrement celle de mon fils dernièrement.

Il y a 3 semaines, je me suis finalement laissé aller à lui télécharger Fortnite. Il me saoule avec depuis de longs mois, et comme il approche des 11 ans, j'ai finalement cédé avec toutefois l'avertissement qu'il ne dépenserai jamais 1 centime dans ce jeu.



Je lance le téléchargement (tout est verrouillé et sous contrôle parental) et je pose la console pour les 45 minutes de téléchargement prévues, je trouve ça un peu longuet par rapport à la PS5 mais bon...



Au bout d'une demi heure, je viens voir si ça avance bien et je constate une erreur, la console m'affiche une fenêtre me disant de redémarrer, je valide et la c'est le drame !!

L'écran devient noir, la console s'arrête et ne démarrera plus jamais....



Mon fils est dégouté, moi aussi.

Aussi sec SAV Nintendo, prise en charge rapide, j'envoie la console en chronopost à leurs frais, et 5 jours plus tard je reçois un devis pour réparation...

Parce que oui, la console a 2 ans et 8 mois donc hors garantie.



190 € !!

Ils sont tarés ou quoi ?! Juste pour la console sans Joycons ni socle ni chargeur, juste la partie centrale !!

Apparemment l'alimentation est HS et il faut changer la carte mère principale.



Alors c'est là qu'arrive mon méga coup de gueule contre Nintendo, passons sur le fait qu'ils gagnent des millions avec des remasters (parfois de la honte) et ne font plus grand chose depuis 2-3 ans, mais leur matos sur cette gen c'est juste de la grosse MER.. quoi !!



Je prends toujours super soin de mes affaires et j'impose la même rigueur à mes enfants. Ils ne jouent pas plus de 5h par semaine et les consoles ne sont jamais soumises à de longues sessions de jeu, et là, après notre première merde avec les Joycons, me voilà avec une console HS.



J'ai encore 5 semaines pour leur dire ce que je veux faire, réparer, me la faire renvoyer pour 17€ ou la leur laisser pour (soit disant) destruction. Vous feriez quoi vous à ma place, destruction ou récupérer la console pour 17€ et éventuellement la vendre à un bricoleur pas cher ?



Du coup moi j'ai acheté la Lite pour mon fils aujourd'hui, en profitant de la promo intermarché avec la console pour 144€ après remise. Elle est vendue avec Animal Crossing mais comme ma fille l'a déjà, je vais vendre le code si qqn est intéressé par ici.



Voilà mon coup de gueule du soir qui me travaille depuis 3 semaines, j'ai toujours eu toutes les consoles Nintendo, salon et portable, depuis la Nes et ça a toujours été du matériel de qualité, jamais de problème pour ma part, et là, des problèmes récurrents avec la Switch !!

En plus avec Nintendo, je ne prenais jamais d'extension de garantie donc là je suis marron...



Bref, bonne soirée à vous tous et bon jeu !

n'hésitez pas à venir échanger, je serai là pour vous répondre ce soir.