Le metroidvania ENDER LILIES est desormais disponible en early access sur Steam depuis 3 jours et en FR.Le jeu complet sortira sur consoles plus tard cette année."Au royaume de Lointerre, une soudaine pluie de mort transforme tout ce qui vit en violentes créatures immortelles.Sans moyen face à cette tragédie qui dépasse l'entendement, le royaume périt.Telle une malédiction, la pluie ne s'arrête pas.C'est alors que Lily, une jeune fille cachée dans les profondeurs d'une église de ce monde, s'éveille."

Who likes this ?

posted the 01/24/2021 at 10:21 PM by guiguif