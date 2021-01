Ce n'est pas la premiere fois que Ben Fiquet tente de faire saliver les fans avec ses mockups sur Twitter, et cette fois-ci il s'attaque a SNK avec ce que pourrait donner un Mark of the Wolves 2 avec une 2D d'aujourd'hui, juste histoire de faire un peu grincer des dents les déçus du rendu 3D de KOF 15.Évidement tout cela n'arrivera (probablement) jamais.