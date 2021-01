PS : Pour établir le fait que le jeu soit « indé » je me suis basé sur Steam (catégorie : Indépendant)

Deux jeux sont à égalité des points : 5) Streets Of Rage 4 / 8 Points Développeur : Lizardcube - Dotemu - Guard Crush Games / 2020 5) Inside / 8 Points Développeur : Playdead / 2016

Who likes this ?

posted the 01/13/2021 at 01:00 PM by nicolasgourry