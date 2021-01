Le marché des jeux NES continue d'evoluer avec l'arrivée de Honō no Rangerman // Blazing Ranger de Karu Gamo qui a été annoncé sur NES PAL, US et Famicom.Il s'agit d'un jeu de pompiers jouable en coop.1st Press sortira une blindes d'editions physiques limitées du jeu (standards et collector), que se soit sur NES (traduit en anglais) et Famicom. Pas encore de dates.